На границе Латвии рекордные потоки нелегальных мигрантов: Литва направляет помощь

В Латвии зафиксировали рекордные потоки нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну. Помочь Латвии остановить так называемых мигрантов вызвалась Литва.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс заявил, что 20 литовских пограничников отправятся на помощь Латвии, которая сталкивается с рекордными потоками нелегальных мигрантов.

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Мигранты пытались проникнуть в Латвию 256 раз

"Предыдущее решение – отправить на помощь до 20 пограничников", – сказал вицеминистр.

В воскресенье, 10 сентября, мигранты пытались незаконно проникнуть в Латвию 256 раз. Это самое большое число, зафиксированное на данный момент.

В то же время, в Литве за последние недели вообще не зафиксировано или зафиксировано лишь несколько попыток незаконного пересечения границы.

В 2023 году сотрудники Службы охраны госграницы Литвы не допустили проникновения в Литву в несанкционированных местах в общей сложности 1,6 тысяч нелегальных мигрантов из Беларуси.

Для сравнения, в 2022 году литовские пограничники развернули 11,2 тысяч таких человек. 3 августа 2021 года, когда Литва утвердила более жесткую миграционную политику, пограничники остановили 20 900 человек.

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