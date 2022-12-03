Литва передала Украине еще 2 отлаженные гаубицы PzH2000

Литва доставила Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы PzH2000, а также боеприпасы. Страна продолжает подтверждать прочную поддержку нашего государства.

Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Ранее Литва обещала отремонтировать 12 таких гаубиц.

Внимание Укроборонпром начал производить артиллерийские снаряды: почему это важно и какие перспективы

Еще две гаубицы PzH2000 были отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами,

– написал Арвидас Анушаускас.

Как Литва помогает Украине

Литва помогает Украине с ремонтом немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Речь идет о самоходных артиллерийских установках, поврежденных на войне в Украине.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал союзников помочь Украине закончить войну с Россией. Он подчеркнул, что положить конец войне поможет тяжелое вооружение .

Страна помогает Украине преодолеть последствия массированных ракетных атак и проблемы с энергообеспечением. Так, за последние дни из Литвы в Украину прибыли 6 грузовиков со 114 трансформаторами.

В целом Литва намерена поставить 252 трансформатора. Литовские энергетические компании уже направили поддержку в 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины.

Отметим, что мощную поддержку ощущает Украина не только от власти страны, но и от обычного народа. Так, граждане Литвы собрали 750 тысяч долларов на 3 морские дроны для ВСУ.