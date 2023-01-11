Литва передаст Украине зенитные установки L70: что о них известно

Литва усилит противовоздушную оборону Украины и передаст зенитные установки L70. Помощь анонсировал президент Литвы во время визита во Львов.

Так, президент Гитана Науседа во время встречи с Владимиром Зеленским отметил, что установки поступят в ближайшее время.

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В помощь Литва предусмотрела 40 миллионов евро

Военную поддержку Украины продолжат с помощью литовских предприятий оборонной промышленности, а также финансовых взносов в международные инициативы по закупке вооружений для Украины. Литва предусмотрела в бюджете своего Минобороны на это 40 миллионов евро.

Кроме того, страна помогает учить украинских солдат, восстанавливая и ремонтируя украинскую военную технику.

Что известно о L70

Зенитные установки L70 оснащены 40-миллиметровой автоматической пушкой. Для наведения используют электрогидравлический привод, однако при необходимости орудие приводят и вручную.

L70 разработала компания Bofors в послевоенное время. Они поступили на вооружение шведской армии в 1951 году. Эти установки поставлялись за границу и выпускались в 6 различных странах НАТО по лицензии.

Встреча Зеленского, Наседи и Дуды

Напомним, 11 января президент Владимир Зеленский встретился во Львове с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2.