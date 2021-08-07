За выезд – 300 евро: Литва планирует предлагать деньги нелегальным мигрантам

В Литве планируют предлагать мигрантам выплаты суммой 300 евро, если те согласятся покинуть страну навсегда. Деньги они могут получить от пограничников.

Соответствующее заявление озвучила директор Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она отметила, что деньги будут выплачивать в аэропорту перед посадкой на рейс. Однако когда именно организуют соответствующие рейсы – не уточнили.

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"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", – сказала Эвелина Гудзинскайте.

Она подчеркнула, что нелегальные мигранты получат 300 евро только один раз – если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.

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