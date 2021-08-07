За выезд – 300 евро: Литва планирует предлагать деньги нелегальным мигрантам
Источник:LRT
В Литве планируют предлагать мигрантам выплаты суммой 300 евро, если те согласятся покинуть страну навсегда. Деньги они могут получить от пограничников.
Соответствующее заявление озвучила директор Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она отметила, что деньги будут выплачивать в аэропорту перед посадкой на рейс. Однако когда именно организуют соответствующие рейсы – не уточнили.
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"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", – сказала Эвелина Гудзинскайте.
Она подчеркнула, что нелегальные мигранты получат 300 евро только один раз – если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.
Миграционный кризис на границе Литвы: коротко
- После введения ЕС санкций из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет останавливать потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.
- В конце концов Литва в течение июня 2021 года сообщила, что границу Беларуси пытались незаконно пересечь 400 человек. Большинство мигрантов-нелегалов происходили из Сирии, Ирана и Ирака.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
- Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призвали ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за организации нелегальной миграции в Европейский Союз.
- 1 августа через литовскую границу перешло рекордное количество нелегальных мигрантов.