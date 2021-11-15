Литва предоставила убежище нескольким мигрантам, нелегально попавшим в страну

Литовские власти предоставили убежище еще 7 мигрантам, которые незаконно пересекли границу страны. Всего Литва удовлетворила 2,6 тысячи обращений нелегалов по предоставлению убежища.

Сейчас на рассмотрении остаются еще несколько сотен просьб мигрантов. Об этом рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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Литва предоставила убежище 7 беженцам

Уже рассмотрено 2 576 просьб и осталось рассмотреть 584. Убежище предоставлено семи лицам,

– отметила Билотайте.

Министр добавила, что в Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть домой иракцев, которые ищут убежище.

"У нас 76 нелегальных мигрантов, которые хотят вернуться на родину, из них примерно 50 именно из Ирака", – уточнила она. Иракские консулы помогут быстро оформить документы и вернуть этих людей домой.

Совместное заявление президентов стран Балтии по миграционному кризису

Литва, Латвия и Эстония осудили режим Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом.

Главы этих стран в совместном заявлении отметили, что самопровозглашенного президента и его приспешников следует привлечь к ответственности за "торговлю людьми".