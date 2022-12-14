Нет места тоталитаризму: в Литве приняли "закон о десоветизации"

Литовский Сейм 13 декабря принял "закон о десоветизации". Он важен, потому что предусматривает запрещение пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

Об этом пишут местные СМИ. Но добавляют, что вскоре президент Литвы должен подписать закон.

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Что предусматривает закон и почему он важен для литовцев

Прежде всего, следует отметить, что все запреты, которые содержит закон, не будут распространяться на музеи наследия, архивы, библиотеки и выставки. Речь идет о тех местах и мерах, которые рассказывают обществу о тоталитарных и авторитарных режимах и последствиях их идеологий.

Что значит этот закон:

Запрет упоминания лиц, являвшихся активными участниками политических, военных и репрессивных структур оккупационных властей;

демонтаж символов тоталитаризма и авторитаризма. Речь идет о памятниках и мемориальных объектах;

переименование улиц;

запрет на размещение знаков военной агрессии против других стран, символов советской оккупации Литвы в 1940 – 1941 и 1944 – 1990 годах и нацистской оккупации в 1939 – 1944 годах;

запрет указывать на общественных объектах названия организаций, событий, лиц или дат, символизирующих тоталитарные или авторитарные режимы.

Вышеперечисленные предметы и информацию можно использовать для образования, науки, профессионального искусства или коллекционирования.

В Литве планируется, что закон вступит в силу 1 мая 2023 года. За демонстрацию, распространение и пропаганду символов некоторых тоталитарных и авторитарных режимов в стране предусмотрена только административная ответственность.

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