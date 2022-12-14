Об этом пишут местные СМИ. Но добавляют, что вскоре президент Литвы должен подписать закон.
Читайте также Этот "Дождь" надолго: что не так с российскими "либеральными" СМИ
Что предусматривает закон и почему он важен для литовцев
Прежде всего, следует отметить, что все запреты, которые содержит закон, не будут распространяться на музеи наследия, архивы, библиотеки и выставки. Речь идет о тех местах и мерах, которые рассказывают обществу о тоталитарных и авторитарных режимах и последствиях их идеологий.
Что значит этот закон:
- Запрет упоминания лиц, являвшихся активными участниками политических, военных и репрессивных структур оккупационных властей;
- демонтаж символов тоталитаризма и авторитаризма. Речь идет о памятниках и мемориальных объектах;
- переименование улиц;
- запрет на размещение знаков военной агрессии против других стран, символов советской оккупации Литвы в 1940 – 1941 и 1944 – 1990 годах и нацистской оккупации в 1939 – 1944 годах;
- запрет указывать на общественных объектах названия организаций, событий, лиц или дат, символизирующих тоталитарные или авторитарные режимы.
В Литве планируется, что закон вступит в силу 1 мая 2023 года. За демонстрацию, распространение и пропаганду символов некоторых тоталитарных и авторитарных режимов в стране предусмотрена только административная ответственность.
Обратите внимание В Вильнюсе снесут Дом Москвы: откуда взялось это здание в сердце Литвы
Президент Литвы предупредил о ловушке, которую готовит Беларусь
- Беларусь предложила перевозить украинское зерно через свою территорию. Однако президент Литвы Гитанас Науседа считает, что это ловушка.
- По его мнению, Беларусь просто пытается таким образом выйти из санкций. Украинское зерно нормально перевозят через Польшу и другие страны в порты Балтии.
- Напомним, что на встрече Генерального секретаря Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича Беларусь предложила транзит украинского зерна в порты Литвы. Тогда министр заверил, что его страна согласится с этим без предварительных условий.