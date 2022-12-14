Про це пишуть місцеві ЗМІ. Та додають, що невдовзі президент Литви має підписати закон.

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Що передбачає закон і чому він важливий для литовців

Насамперед варто зауважити, що всі заборони, які містить закон, не поширюватимуться на музеї спадщини, архіви, бібліотеки та виставки. Мовиться про ті місця та заходи, які розповідають суспільству про тоталітарні й авторитарні режими та наслідки їхніх ідеологій.

Що означає цей закон:

Заборона згадки осіб, які були або є активними учасниками політичних, військових і репресивних структур окупаційної влади;

демонтаж символів тоталітаризму та авторитаризму. Мовиться про пам'ятники та меморіальні об'єкти;

перейменування вулиць;

заборона на розміщення знаків військової агресії проти інших країн, знаків радянської окупації Литви в 1940 – 1941 і 1944 – 1990 роках та нацистської окупації в 1939 – 1944 роках;

заборона вказувати на громадських об'єктах назви організацій, подій, осіб або дат, що символізують тоталітарні чи авторитарні режими.

Зауважте! Вище перечислені предмети та інформацію можна застосовувати для освіти, науки, професійного мистецтва чи колекціонування.

У Литві планують, що закон набуде чинності 1 травня 2023 року. Наразі за демонстрацію, поширення та пропаганду символів деяких тоталітарних та авторитарних режимів в країні передбачена лише адміністративна відповідальність.

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