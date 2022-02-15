Литва считает обращение Думы к Путину о признании боевиков Донбасса эскалацией

15 февраля 2022 , 18:20
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Источник:

твиттер Габриелюса Ландсбергиса

Глава МИД Литвы прокомментировал обращение российской Думы к Путину о признании боевиков на Донбассе. Габриелюс Ландсбергис заявил, что считает это эскалацией.

Соответствующую информацию литовский министр обнародовал 15 февраля в своем твиттере. Это произошло после голосования относительно боевиков в Москве.

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Литва считает обращение российской Думы эскалацией

Призыв Госдумы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение Кремля нужно встретить быстрыми и решительными санкциями,
– заявил литовский министр.

Политик не комментировал о каких именно санкциях идет речь.

В России же продолжают свою дерзкую политику. В частности, российская Дума 15 февраля рассмотрела обращение к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.

Сам Путин, комментируя этот вопрос на пресс-конференции, заявил, что якобы он и большинство россиян заботятся о жителях оккупированного Донбасса.

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Автор: Діана Квасневська