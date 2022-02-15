Литва считает обращение Думы к Путину о признании боевиков Донбасса эскалацией
Источник:твиттер Габриелюса Ландсбергиса
Глава МИД Литвы прокомментировал обращение российской Думы к Путину о признании боевиков на Донбассе. Габриелюс Ландсбергис заявил, что считает это эскалацией.
Соответствующую информацию литовский министр обнародовал 15 февраля в своем твиттере. Это произошло после голосования относительно боевиков в Москве.
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Литва считает обращение российской Думы эскалацией
Призыв Госдумы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение Кремля нужно встретить быстрыми и решительными санкциями,
– заявил литовский министр.
Политик не комментировал о каких именно санкциях идет речь.
В России же продолжают свою дерзкую политику. В частности, российская Дума 15 февраля рассмотрела обращение к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.
Сам Путин, комментируя этот вопрос на пресс-конференции, заявил, что якобы он и большинство россиян заботятся о жителях оккупированного Донбасса.
Коротко о вероятном признании боевиков Россией
- 15 февраля российская Государственная Дума приняла циничное обращение о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса.
- Во время визита в Москву канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение превратилось бы в политическую катастрофу и стало бы нарушением минских договоренностей.
- 15 февраля Верховная Рада поддержала обращение к международным организациям и парламентам других стран по поводу непризнания так называемых "квазиреспублик" на Донбассе. В частности, его направят в ООН, НАТО, ПАСЕ, Еврокомиссию и Европарламент.
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