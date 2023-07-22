Собирают армию в 500 дронов: Литва проводит акцию-подарок ко Дню Независимости Украины

В Литве продолжается акция с красноречивым названием – "Песни дронов". Цель состоит в том, чтобы собрать 300 тысяч евро для закупки 500 дронов-камикадзе типа FPV для Украины. Сбор продлится до Дня Независимости нашего государства.

Акцию начала организация "Малы, но сильны". По словам ее основателя Раймундаса Алекнавичюса, одним из самых влиятельных факторов войны России в Украине является нарастающее использование дронов.

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Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и разными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины с Россией сейчас все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV,

– отметил Алекнавичюс.

Он добавил, что Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб украинским военным.

Акция "Песни дронов", которая стартовала 19 июля, продлится до 24 августа и станет ценным подарком от наших союзников ко Дню Независимости Украины.

"Малы, но сильны" хотят собрать деньги и закупить дроны TORO, разработанные украинскими и литовскими экспертами. Эти FPV-беспилотники считаются одним из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Как Литва поддерживает Украину

Вильнюс является надежным и постоянным союзником Украины в борьбе нашего государства против страны-агрессора. Литва выступает за скорейшее вступление Украины в НАТО и оказывает нам военную, финансовую и гуманитарную помощь в кровопролитной войне, которую ведет Россия.

На последнем заседании в формате "Рамштайн" Литва призвала другие государства вступать в коалицию по разминированию Украины – инициативе по обучению саперов, а также передаче нам необходимого оборудования. Более того, Литва уже в июле предоставит Украине военную помощь и оружие на 24 миллиона евро.

Также на днях Литва лишила 135 россиян права на постоянное жительство в стране. Литовский департамент миграции интересовался у них взглядами относительно того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину.