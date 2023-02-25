Для защиты украинского неба: в Литве собрали 14 миллионов евро на радары

В Литве был проведен марафон RADAROM, во время которого собрали 14 миллионов евро. Их направят на закупку 14 радаров, которые будут защищать небо Украины.

24 февраля был последний день, когда жители Литвы могли пожертвовать на радары, которые помогут ВСУ быстрее и точнее реагировать на вражеские атаки.

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Литва собрала 14 миллионов евро для Украины

Компания Narbutas пообещала удвоить сумму пожертвований, сделанных за последние 15 минут марафона.

Мы поддерживали Украину с первого дня войны – поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Сердце поет от гордости за нашу компанию, потому что в ближайшие 15 минут мы удвоим сумму, поступившую от ваших звонков,

– заявил представитель компании в эфире.

За эти 15 минут удалось собрать менее 400 тысяч, поэтому марафон продлили еще на 15 минут. Впоследствии менеджер по маркетингу Narbutas Габриеле Вайтоните-Галдикене сообщила, что компания выделит миллион евро.

Компания "Телтоника" также присоединилась к сбору, пообещав предоставить 10% от общей суммы. То есть говорится как минимум о еще 1 миллионе евро.

Смотрите фото из марафона RADAROM! / Фото LRT

Программа LRT TELEVISION 24 февраля на протяжении всего дня была посвящена исключительно Украине – во время телемарафона RADAROM! зрителей ждали специальные выпуски. В частности, говорится о:

репортажах, в которых аудитория познакомилась с героями, борющимися за Украину на поле боя,

документальных фильмах, раскрывающих реальность войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что борьба украинцев полна жертв, но она свидетельствует о чрезвычайной силе и характере нации.

Вспомним – несколько лет назад были разные разговоры – четыре, пять дней, две недели, может, выдержит, а может, нет. Сегодня мы говорим о том, что чудовище с глиняными ногами (российская армия – 24 Канал) больше не может продолжать бой и медленно поддается отчаянию,

– заявил президент.

Поэтому, по словам Науседы, в этот решающий момент стоит сделать все, чтобы украинский народ чувствовал поддержку Литвы, мужественно боролся и одержал победу.

"Я думаю, что эта война изменила нас всех, изменила Украину, изменила Литву, изменила Европу, изменила мир", – подытожил литовский лидер.

В ходе прямого эфира также выступил бывший президент Литвы Валдас Адамкус.

"Сегодня я могу только радоваться, что настроение, решительность у людей оказывать помощь украинцам продолжается, не прекращается. Но, очевидно, бремя легло на Вооруженные Силы – там нужна помощь. Народ Литвы продемонстрировал свою искренность, без колебаний показал, за что он стоит, почему он стоит, что он будет поддерживать это и дальше", – заявил Адамкус.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что сбор пожертвований – это инвестиция.

"На самом деле то, что мы делаем, очень важно, это не какое-то пожертвование, чтобы кому-то помочь – мы помогаем в первую очередь себе. Мы всегда думаем, что на правительствах лежит тяжесть, правительства должны что-то делать, но очень важно, чтобы сами люди участвовали, чтобы они были вовлечены в это, потому что самое важное состоит в том, что мы не имеем права быть уставшими", – подытожила премьер.