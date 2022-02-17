Литва также перевела часть работников посольства из Киева во Львов

Часть работников литовского посольства в Киеве переводят во Львов. Такое решение связано с возможной эскалацией России.

Кто останется в Киеве

Работники, которые выполняют основные задачи дипмиссии, останутся в столице. Об этом сообщила советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайгирите.

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Пока ситуация разрешает нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства накалятся настолько, что работать в Киеве будет опасно, всех переведут во Львов,

– объяснила политик.

Отметим, что еще в начале недели посол Литвы Вальдемар Серапинас говорил, что ведомство не будут перевозить во Львов в ближайшее время.

Посольства переезжают во Львов

США, Австралия и Канада эвакуировали свои посольства из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в столицу после стабилизации ситуации.

Германия отправила во Львов работников своего консульства в Днепре.

В то же время, посольства Европейского Союза продолжат работу в Киеве.

О готовности перевезти своих дипломатов на Западную Украину заявил также Израиль.

Смотрите видео о переезде дипломатов во Львов:

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