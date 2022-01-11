Литва увеличит военную помощь для Украины

Правительство Литвы в 2022 году хочет увеличить военную помощь для Украины. Речь идет о практических и материальных мерах.

Что Литва предоставит Украине

Совет государственной обороны Литвы утвердил план поддержки для Украины. Об этом рассказал министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

К теме Турция снова говорит о готовности способствовать урегулированию конфликта в Украине

Такой план предусматривает ряд практических мероприятий, в том числе и увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии, и некоторую материальную помощь.

Эта материальная помощь – это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь. Например, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных в Литве,

– объяснил Анушаускас.

Он добавил, что Литва планирует в ближайшее время передать Украине системы ночного видения. Для этого готовят правительственное решение.

Ранее Вильнюс передал Киеву оружие

В начале декабря 2021 года Вооруженным силам Украины передали из Литвы бронежилеты и тактические ремни. Это была первая часть помощи, которую государство бесплатно передало нашей стране. Тогда Анушаускас подчеркнул: "Борьба Украины – это и наша борьба".

Россия стягивает свои войска к границе Украины: главное

Ранее украинская разведка предупреждала, что Россия может пойти в полномасштабное наступление в январе – феврале 2022 года. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что для этого у агрессора должно быть хотя бы втрое больше войск у границы.

По состоянию на начало января в Пентагоне не видят существенных изменений в количестве российских войск недалеко от Украины. Вашингтон призывает Москву к деэскалации.

10 января в Женеве российские представители заверили, что якобы не планируют нападать на Украину.

Это может вас заинтересовать – в НАТО отреагировали на увеличение российских войск возле Украины: смотрите видео