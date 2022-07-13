Литва не пустила на свою территорию 34 российских грузовика
Источник:BNS
Из-за вступления в силу запрета на транзит новых видов российских товаров в Калининград Литва не пропустила российские грузовики.
Запрет начал действовать в воскресенье, 10 июля. Об этом сообщила представительница литовского Таможенного департамента Лина Лауринайтете-Григене.
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Литва не пропустила российские грузовики
Из-за действия запрета Литва не впустила 34 грузовика. По словам Лины Лауринайтете-Григене:
- часть грузовиков – везла груз через Беларусь в Калининград;
- другая часть – пыталась въехать в Литву из Калининграда.
российские фуры не пропустили, потому что они пытались ввезти автозапчасти, древесину, мебель, алкогольные напитки и другие товары.
Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки,
– рассказали на таможне.
А ведь уже с 10 июля перестал действовать переходный период пятого пакета санкций ЕС против россии. Поэтому через Литву запрещено перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, бумажные изделия, гипс и другие товары российского происхождения.
Что известно об ограничениях Калининграда
- ЕС запретили перевозить по своей территории определенные российские товары. Наибольшее ограничение затронули Калининградскую область, потому что у нее нет сухопутного сообщение с россией и единственный вариант там – перевозить товары через Европу.
- Германия предложила ЕС изменить эти санкции, чтобы не провоцировать кремль. Однако Литва пошла на это противостояние и запретила перевозить по своей территории цемент, алкоголь и другие товары.
- В кремле говорят, что уступать не будут и угрожают Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни.
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