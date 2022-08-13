В Литве считают, что следует запретить въезд россиянам на уровне Евросоюза

Литва поддерживает решения стран, запрещающих въезд россиянам. Но государство считает, что это следует делать на уровне Евросоюза.

Недавно Эстония запретила въезд в страну россиянам, получившим шенгенские визы. Литва сделала на основе этого, заявила, что такие решения будут работать эффективнее, если весь Евросоюз сделает так же.

Обратите внимание Литовцы будут собирать деньги на оружие для ВСУ ко Дню Независимости

Литва заявила, что въезд россиянам нужно запретить на уровне ЕС

Решение об ограничении прав россиян уже приняли Эстония и Латвия. Согласно первоначальной оценке, они очень похожи на ограничения, действующие сейчас в Литве.

Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС,

– говорит МИД Литвы.

Известно, что после вторжения россии в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам россии.

Литва будет собирать средства для Украины ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости литовцы собирают деньги на новое оружие для украинских военных. К инициативе будут призывать присоединиться и людей из других стран – Латвии, Эстонии, Польши и т.д.

"Думаю, что это будет хороший подарок, который мы хотим сделать ко Дню Независимости Украины, 24 августа. У нас есть 8 активных дней для этого. Наша первоочередная цель – 4 миллиона евро ", – рассказал литовский журналист.

Обратите внимание – Генерал из Великобритании дал прогноз о продолжительности войны в Украине: видео