Литва закрывает границу с Беларусью колючей проволокой и ограждениями: в сети показали фото

Из-за потока нелегальных мигрантов Литва решила отгородиться от Беларуси оградой. По состоянию на конец 2021 года обустроили уже 10 ее километров. Кроме этого, применяют и колючую проволоку.

Ею огородили уже 150 километров границы с Беларусью. Об этом сообщил Лауринас Кащюнас, глава комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы.

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Решительное заявление Кащюнаса

Кащюнас заявил, что строительство стены вдоль границы с Беларусью намерены завершить к осени 2022 года. По его словам, этот физический барьер "защитит страну от авторитаристов, которые хотят разрушить основы литовского общества".

Мы на 100% будем следить за своей границей. Будем полностью контролировать нарушения – будь то нелегальная миграция, или контрабанда,

– подчеркнул чиновник.

Кроме этого, Кащюнас заявил, что Литва надеется на то, что финансирование для пограничников удастся увеличить в 2022 году. Он пояснил, что страна рассчитывает на помощь Евросоюза.



Литва укрепляет границу с Беларусью / Фото с фейсбук-страницы Кащюнаса

Литва уже давно хочет отгородиться от Беларуси

Еще в июне 2021 года литовское МВД рассматривало возможность возведения ограждения на границе с Беларусью. Все из-за увеличения количества нелегальных мигрантов из этой страны. Тогда говорили о вероятной стоимости в 15 миллионов евро. Впрочем, уже в конце лета в Государственной пограничной службе Литвы рассказали, что его стоимость составит около 150 миллионов долларов. Возвести такой забор планируют к 2023 году.

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Литовско-белорусская граница простирается на почти 680 километров. Специальное ограждение охватывает лишь 78 из них. Почти 100 километров границы – это водоемы разного типа.



Отрывок сообщения Кащюнаса в фейсбуке:

Skaičiuojam paskutines šių metų valandas. Iššūkių tikrai buvo daug, o migracijos krizė - vienas iš jų. Bet stojom į kovą, gynėmės ir atsilaikėm. Taigi, paskutinį įrašą šiais metais noriu skirti geroms naujienoms. Metus baigiam su tokiais rezultatais: pasienyje įtvirtinta 150 km 436 m. šešių spiralių koncertinos ir pastatyta daugiau nei 10 km stacionarios neperkerpamos tvoros. O ateinantys metai šiuo klausimu turėtų būti lūžio metai - 2022 m. rugsėjį užbaigsime sienos statybos projektą visame Lietuvos pasienio su Baltarusija ruože. Be to, pasirašytos reikiamos sutartys su sienos stebėjimo sistemų diegėjais. Tai reiškia, kad kitų metų pabaigoje ne tik fizinis barjeras saugos Lietuvą nuo autoritarų, norinčių sugriauti mūsų visuomenės pamatus, bet ir 100 proc. stebėsime savo sieną - visiškai kontroliuosime pažeidimus: ar tai būtų nelegali migracija ar kontrabanda.