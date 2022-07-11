Несмотря на угрозы россии: Литва запретила перевозить по своей территории цемент и алкоголь

Литва 11 июля расширила список товаров, которые не будут пропускаться в россию через свою территорию. Накануне государство-агрессор угрожало стране "мерами".

Теперь в Калининградскую область не поедут цемент и алкоголь. Литва заявила об этом после вступления в действие соответствующего решения Европейского Союза.

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В связи с санкциями на территорию государства-агрессора запрещено экспортировать цемент, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе. Литва, как страна ЕС, должна была придерживаться этого решения.

россия угрожала Литве

Накануне государство-агрессор пыталось избежать санкций традиционным для себя способом – угрожая. Так, одиозная представительница российского министерства иностранных дел мария захарова заявила, что кремль "завершил подготовку своего ответа на блокаду Калининграда". Мол, если товары не начнут пропускать, то Россия "введет жесткие меры против Литвы и ЕС". В то же время, это что это за "меры", захарова решила не уточнять.

Что известно о "блокаде Калининграда"

Евросоюз еще в марте запретил перевозить по территории стран-членов конкретный перечень российских товаров. Такое решение одобрили из-за полномасштабного вторжения в Украину. Ограничения вступили в силу в июне.

Больше санкции ударили по Калининградской области, которая является российским анклавом. У региона нет сухопутной границы с россией и страна-агрессор поставляла ему товары через ЕС. Теперь это запрещено.

Для того чтобы "не провоцировать" конфликт с кремлем, в ЕС предложили пересмотреть условия санкций. По данным СМИ, инициатором такого предложения является Германия.

В то же время в Литве ответили, что от санкций отказываться не будут, ведь это безопасность их страны.

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