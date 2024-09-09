"Мы находимся на передовой позиции": в Литве подготовят национальный план массовой эвакуации
Источник:LRT
В октябре в Литве разработают национальный план массовой эвакуации населения. На фоне войны в Украине страна планирует укреплять гражданскую защиту.
Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она подчеркнула, что из-за кибератак безопасность населения стала приоритетным вопросом.
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В Литве разработают план массовой эвакуации
По словам Агне Билотайте, каждое самоуправление имеет свой план эвакуации, но власти Литвы также должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации,
Министр также напомнила о войне в Украине, и отметила, что Литва находится на "передовой позиции".
Сегодня гражданская защита является актуальной как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня,
– отметила Агне Билотайте на пресс-конференции.
Она отметила, что недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны Европейского Союза.
Мы призываем провести оценку рисков на уровне Европейского Союза, чтобы лучше понять угрозы и обеспечить меры гражданской защиты,
– подытожили в МВД Литвы.
К слову, ранее в МИД Литвы высказались о российских дронах, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что к этому привело бездействие стран-членов Альянса.