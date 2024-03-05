С территории Ливана ведут один из самых массированных обстрелов Израиля за время войны
Источник:The Times of Israel
Вечером 5 марта с территории Ливана выпустили около трех десятков ракет для обстрела Кирьят-Шмона в Израиле. В городе и нескольких близлежащих населенных пунктах раздались сирены.
В сети активно распространяют видео атаки группировки "Хезболла" на северный округ Израиля. На кадрах видны многочисленные перехваты выпущенных ракет системой противовоздушной обороны “железный купол”. Заметим, что этот населенный пункт на севере Израиля ливанская группировка обстреливает регулярно.
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Ливан осуществил самую массированную атаку
Издание The Times of Israel сообщает, что по информации ЦАХАЛ, во время последнего обстрела Кирьят-Шмоны из территории Ливана выпустили около 30 ракет.
Группировка "Хезболла" нанесла удар по Израилю: смотрите видео
На видео можно увидеть эффективную работу "железного купола". Сообщают, что это один из самых мощных обстрелов севера Израиля.
С территории Ливана атаковали около 30 ракетами: смотрите видео
В материале говорится, что по меньшей мере 10 снарядов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол".
В сети обнародовали кадры работы "железного купола": смотрите видео
По предварительной информации, по состоянию на сейчас никаких сообщений о разрушениях, пострадавших или жертв нет.
С территории Ливана атаковали город Кирьят-Шмона: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска очень скоро могут вступить в боевые действия у северной границы страны с Ливаном.
- Во время визита к израильским военным у границы с палестинским анклавом Сектор Газа Галант отметил, что напряженность в отношении боевиков группировки Хезболла растет на фоне войны Израиля и ХАМАС в Газе.
- Кроме того, министр обороны Израиля отметил, что силы, которые были близкими к военным ЦАХАЛ у Сектора Газа оставляют поле битвы и движутся на север. По словам Галанта, это нужно для того, чтобы Армия обороны Израиля могла "подготовиться к тому, что будет дальше".
- Напоследок глава Минобороны Израиля добавил, что резервисты ЦАХАЛ будут постепенно освобождаться, чтобы подготовиться к будущим операциям в Газе.
- Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркивал, что его страна готова вступить в войну с ливанской группировкой. Однако все же считает, что лучше решить конфликт с ливанской группировкой мирным путем.