В "Слуге народа" предположили, что будет с украинским зерном, от которого отказались в Ливане

В Ливане покупатель отказался принять украинское зерно, прибывшее на судне RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы. О дальнейшей судьбе груза можно пока только предполагать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Дмитрий Соломчук – нардеп, член Комитета ВРУ по аграрной и земельной политике. Он сказал, что может быть с этим грузом украинского зерна.

Кстати , россия пообещала не нападать на торговые суда и порты, которые приобщены к зерновому соглашению, – СМИ.

По его словам, в отказе от зерна никакой проблемы нет. Дело в том, что запрос на нашу продовольствие в мире очень велик.

Я думаю, что покупателей этой кукурузы будет достаточно. С реализацией зерна, которое уже загружено на корабль, точно проблем не будет,

– считает нардеп.

Из Украины начали экспортировать зерно: главное

22 июля в Стамбуле Украина подписала Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.

Тогда договорились открыть гуманитарные коридоры из Одессы, Черноморска и Южного. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН.

Не прошло и суток, как российские кафиры атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Впоследствии работу портов возобновили и уже 1 августа первое судно украинским зерном уже отправилось из порта ориентировочно в 08:30 по Киеву.

Однако покупатель в Ливане отказался от украинской кукурузы, которую погрузили на судно. Он объяснил отказ пятимесячной задержкой.

В то же время, в Мининфраструктуры Украины сообщили, что другое судно с украинской кукурузой досталось конечному пункту назначения в Турции. Еще два должны добраться до своих портов примерно через неделю. В общей сложности из портов вышло уже примерно 10 судов.

Вспомним, как из порта Одессы вышло первое судно с зерном: видео