Про це в ефірі 24 каналу розповів Дмитро Соломчук – нардеп, член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики. Він сказав, що може бути з цим вантажем українського зерна.

До речі росія пообіцяла не нападати на торгові судна і порти, які долучені до зернової угоди, – ЗМІ

За його словами, у відмові від зерна ніякої проблеми немає. Річ у тім, що запит на наше продовольство у світі дуже великий.

Я думаю, що покупців на цю кукурудзу буде достатньо. З реалізацією зерна, яке вже завантажено на корабель, точно проблем не буде,

– вважає нардеп.

З України почали експортувати зерно: головне

22 липня у Стамбулі Україна підписала Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.

Тоді домовились відкрити гуманітарні коридори з Одеси, Чорноморська та Южного. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН.

Не минуло й доби, як російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Згодом роботу портів таки відновили і вже 1 серпня перше судно українським зерном вже вирушило з порту орієнтовно о 08:30 за Києвом.

Однак покупець у Лівані відмовився від української кукурудзи, яку завантажили на судно. Він пояснив відмову п'ятимісячною затримкою.

Водночас, в Мінінфраструктури України повідомили, що інше судно з українською кукурудзою дісталось кінцевого пункту призначення в Туреччині. Ще два повинні дістатися до своїх портів приблизно через тиждень. Загалом з портів вийшло вже приблизно 10 суден.

Пригадаймо, як з порту Одеси вийшло перше судно з зерном: відео