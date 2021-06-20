Дороги стали реками: ливень затопил десятки сел на Буковине – видео

На Буковине 20 июня прошел сильный ливень. Из-за непогоды затопило более десятка населенных пунктов. В селах вода размыла дороги, повредила урожай.
Сильный ливень начался в 15 часов 20 июня. Спасатели рассказали, что люди не пострадали.
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На Буковине затопило десятки населенных пунктов
В Черновицкой ОГА рассказали, что из-за внезапного ливня затопило 17 сел. От воды также пострадали домохозяйства и размыло подъездные дороги к селам.
"В результате ливня подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселей, Кострижевка Черновицкого района", – рассказали в администрации.
На Буковине из-за непогоды затопило села: смотрите видео
В ГСЧС сообщили о подтоплении 9 населенных пунктов.
Улицы превратились в реки в селе Боянчук Заставненского района: смотрите видео
Вода залила село Товтры Заставненского района: смотрите видео
Издание "Молодой Буковинец" пишет, что из-за паводка в селе Викно вода, залив двор, потопила домашнюю птицу, размыла дороги и развалила дом.
Непогода наделала бед в селе Викно / Фото "Молодой Буковинец"
Также от подтопления пострадал город Хотин. Издание "Хотинские вести" пишет, что затопило тротуары и участки людей.
По состоянию на 18 часов 20 июня уровень воды постепенно снижается.
Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет,
– рассказали спасатели.
Они откачивают воду. Работают 29 чрезвычайников и 5 единиц техники.
Коротко о непогоде в Украине
- В Крыму из-за сильных дождей объявили чрезвычайную ситуацию. В Ялте погиб 26-летний мужчина – его унесло потоком воды.
- По состоянию на 20 июня из-за сильной непогоды десятки населенных пунктов остались без света.
- 18 июня непогода пронеслась по Югу Украины – там были ливни и шквальный ветер.