Во Львове дождь может быть до конца суток: синоптики предупредили об опасности

Во Львовской области и в городе объявили первый уровень опасности. Там сильный дождь может быть до конца суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая погода сейчас во Львовской области

В Укргидрометцентре украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях по городу Львову.

До конца суток 29 мая значительный дождь,

– сообщили синоптики.

На Львовщине объявили первый уровень опасности (желтый).

Ранее синоптики предупреждали о грозах и ливнях в Украине. В частности, об опасных метеорологических явлениях заявляли в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.

Во Львове ожидали утром и днем местами значительные дожди, град, шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду и сообщили об опасности.

Львовянам посоветовали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

закройте все двери и окна в доме;

на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;

не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

Жители Львова поделились жуткими последствиями непогоды. По словам очевидцев, на некоторых улицах автомобили фактически плывут, а не едут. На улице Подстригача машина заглохла из-за потопа – за ней приехала спецтехника.