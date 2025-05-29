Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Яка погода зараз на Львівщині
В Укргідрометцентрі українців попередили про небезпечні метеорологічні явища по місту Львову.
До кінця доби 29 травня значний дощ,
– повідомили синоптики.
На Львівщині оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
Раніше синоптики попереджали про грози та зливи в Україні. Зокрема, про небезпечні метеорологічні явища заявляли в Київській, Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.
У Львові очікували вранці та вдень подекуди значні дощі, град, шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду та повідомили про небезпеку.
Львів'янам порадили дотримуватися правил безпеки під час негоди:
- зачиніть усі двері та вікна в помешканні;
- на вулиці тримайтеся подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;
- не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.
Жителі Львова поділилися моторошними наслідками негоди. За словами очевидців, на деяких вулицях автомобілі фактично пливуть, а не їдуть. На вулиці Підстригача машина заглухла через потоп – за нею приїхала спецтехніка.