Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Яка погода зараз на Львівщині

В Укргідрометцентрі українців попередили про небезпечні метеорологічні явища по місту Львову.

До кінця доби 29 травня значний дощ,

– повідомили синоптики.

На Львівщині оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Раніше синоптики попереджали про грози та зливи в Україні. Зокрема, про небезпечні метеорологічні явища заявляли в Київській, Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

У Львові очікували вранці та вдень подекуди значні дощі, град, шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду та повідомили про небезпеку.

Львів'янам порадили дотримуватися правил безпеки під час негоди:

зачиніть усі двері та вікна в помешканні;

на вулиці тримайтеся подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.

Жителі Львова поділилися моторошними наслідками негоди. За словами очевидців, на деяких вулицях автомобілі фактично пливуть, а не їдуть. На вулиці Підстригача машина заглухла через потоп – за нею приїхала спецтехніка.