Вода размыла дороги и разрушила мост в Сходнице: последствия мощного ливня во Львовской области
Источник:Максим Козицкий
Ненастье накрыло Львовщину 10 июня. Глава ОВА Максим Козицкий рассказал о последствиях и масштабах разрушений, вызванных стихией.
Он в 22:51 рассказал о ситуации в регионе в результате непогоды. Ливни накрыли часть Львовщины, подняв уровень воды в реках, разрушив дороги и мосты.
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Львовщину накрыли ливни: какая ситуация
По данным главы ОВА Максима Козицкого, на двух дорогах местного значения усложнен проезд. Речь идет о:
- О140406 Сходница – Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы – Сходница,
- О141902 Турка – Сходница, на участке село Новый Кропивник – поселок городского типа Сходница.
Максим Козицкий добавил, что из Сходницы в сторону Верхнего Синевидного проезда нет. Причиной тому стало разрушение дороги в Сходнице.
Также полностью разрушен мост на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка в Сходничной общине. Проезд со стороны Нового Кропивника отсутствует,
– добавил он.
Кроме того, подмыло дорожное полотно в Подгородке и Уриче. Также эвакуировали детей с горы Тустань. Они участвовали в соревнованиях по туризму. По имеющимся данным, их временно разместили в одном из местных народных домов.
Участок дороги Турка – Сходница после ливня / Фото с телеграма Козицкого
Участок дороги Турка – Сходница после ливня / Фото с телеграма Козицкого
Участок дороги Турка – Сходница после ливня / Фото с телеграма Козицкого
Подтоплены более 60 домохозяйств
Глава ОВА отметил, что в Сходницкой общине подтоплены 60 домохозяйств. Временно жителей отселяют в пределах общины. Также повреждены 2 моста в Сходнице. Зафиксировали проседание дороги из-за подмывания по улице Шевченко. К сожалению, там существует угроза обрушения. Кроме того, снесло газовую трубу среднего давления.
Максим Козицкий добавил, что на месте работают дорожники. Они занимаются уборкой с проезжей части поваленных деревьев, а также почвы, которую нанесло водой. Кроме того, привлечены более 90 специалистов ГСЧС.
Мощный ливень в Киеве
- Заметим, что во второй половине дня 10 июня Киев также накрыл мощный ливень. Из-за дождя некоторые улицы подтопило.
- Мэр Виталий Кличко отметил, что по состоянию на 17:20 10 июня на местах подтоплений работали дорожные службы "Киевавтодора". Они занимались ликвидацией последствий непогоды.
- По имеющейся информации, ливень подтопил участки дорог на улицах: Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской, а также в районе станции метро "Левобережная".