Вода размыла дороги и разрушила мост в Сходнице: последствия мощного ливня во Львовской области

Ненастье накрыло Львовщину 10 июня. Глава ОВА Максим Козицкий рассказал о последствиях и масштабах разрушений, вызванных стихией.

Он в 22:51 рассказал о ситуации в регионе в результате непогоды. Ливни накрыли часть Львовщины, подняв уровень воды в реках, разрушив дороги и мосты.

Читайте также Утекло 62% объема водохранилища, впереди еще одно испытание: главное о подрыве Каховской ГЭС

Львовщину накрыли ливни: какая ситуация

По данным главы ОВА Максима Козицкого, на двух дорогах местного значения усложнен проезд. Речь идет о:

О140406 Сходница – Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы – Сходница,

на участке Подгородцы – Сходница, О141902 Турка – Сходница, на участке село Новый Кропивник – поселок городского типа Сходница.

Максим Козицкий добавил, что из Сходницы в сторону Верхнего Синевидного проезда нет. Причиной тому стало разрушение дороги в Сходнице.

Также полностью разрушен мост на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка в Сходничной общине. Проезд со стороны Нового Кропивника отсутствует,

– добавил он.

Кроме того, подмыло дорожное полотно в Подгородке и Уриче. Также эвакуировали детей с горы Тустань. Они участвовали в соревнованиях по туризму. По имеющимся данным, их временно разместили в одном из местных народных домов.



Участок дороги Турка – Сходница после ливня / Фото с телеграма Козицкого



Участок дороги Турка – Сходница после ливня / Фото с телеграма Козицкого



Участок дороги Турка – Сходница после ливня / Фото с телеграма Козицкого

Подтоплены более 60 домохозяйств

Глава ОВА отметил, что в Сходницкой общине подтоплены 60 домохозяйств. Временно жителей отселяют в пределах общины. Также повреждены 2 моста в Сходнице. Зафиксировали проседание дороги из-за подмывания по улице Шевченко. К сожалению, там существует угроза обрушения. Кроме того, снесло газовую трубу среднего давления.

По всей протяженности реки Сходничанка размыты берега. По состоянию на 22:51 уровень воды не уменьшался.

Максим Козицкий добавил, что на месте работают дорожники. Они занимаются уборкой с проезжей части поваленных деревьев, а также почвы, которую нанесло водой. Кроме того, привлечены более 90 специалистов ГСЧС.

Мощный ливень в Киеве