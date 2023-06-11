Він о 22:51 розповів про ситуацію в регіоні внаслідок негоди. Зливи накрили частину Львівщини, піднявши рівень води у річках, зруйнувавши дороги та мости.

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Львівщину накрили зливи: яка ситуація

За даними глави ОВА Максима Козицького, на двох дорогах місцевого значення ускладнений проїзд. Мовиться про:

О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне, на ділянці Підгородці – Східниця,

на ділянці Підгородці – Східниця, О141902 Турка – Східниця, на ділянці село Новий Кропивник – селище міського типу Східниця.

Максим Козицький додав, що зі Східниці у сторону Верхнього Синьовидного проїзду немає. Причиною цього стало руйнування дороги у Східниці.

Також повністю зруйнований міст на дорозі комунальної власності через річку Східничанка у Східницькій громаді. Проїзд зі сторони Нового Кропивника наразі відсутній,

– додав він.

Крім того, підмило дорожнє полотно в Підгородці та Уричі. Також евакуювали дітей з гори Тустань. Вони брали участь у змаганнях з туризму. За наявними даними, їх тимчасово розмістили в одному з місцевих народних домів.



Ділянка дороги Турка – Східниця після зливи / Фото з телеграма Козицького



Ділянка дороги Турка – Східниця після зливи / Фото з телеграма Козицького​



Ділянка дороги Турка – Східниця після зливи / Фото з телеграма Козицького

Підтоплені понад 60 домогосподарств

Глава ОВА зазначив, що у Східницькій громаді підтоплені 60 домогосподарств. Тимчасово мешканців відселяють у межах громади. Також пошкоджені 2 мости у Східниці. Зафіксували просідання дороги через підмивання по вулиці Шевченка. На жаль, там існує загроза обвалу. Крім того, знесло газову трубу середнього тиску.

Зверніть увагу! По всій протяжності річки Східничанка розмиті береги. Станом на 22:51 рівень води не зменшувався.

Максим Козицький додав, що на місці працюють дорожники. Вони займаються прибиранням з проїжджої частини повалені дерева, а також ґрунт, який нанесло водою. Крім того, залучені понад 90 фахівців ДСНС.

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