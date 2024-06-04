Град, ливень и шквальный ветер: в Киеве бушует сильная непогода
Во вторник, 4 июня, Киев накрыли сильные осадки. Так, в столице начался мощный ливень, местами с градом.
Об этом сообщают столичные телеграмм-каналы. Так, жители города делятся кадрами непогоды в Киеве в сети, информирует 24 Канал.
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Киев накрыла мощная непогода
Во вторник, 4 июня, мощный ливень начался в пригороде столицы. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что ливень достаточно сильный, ведь из-за него даже трудно рассмотреть соседние многоэтажки.
Непогода в пригороде Киева: смотрите видео
Тем временем в самом Киеве тоже начался сильный ливень. Он сопровождается шквальным ветром. На кадрах также заметно, что из-за сильной непогоды видимость очень плохая.
Мощный ливень в Киеве: смотрите видео
В некоторых районах Киева жители наблюдают и град. Так, жители столицы делились кадрами, как по их окнам бьет немалый град.
В Киеве лупит градом: смотрите видео
Киевляне также публикуют видео, на которых видно подтопление дорог в некоторых районах города.
"Улицы столицы становятся похожи на Венецию", – пишут в телеграмм каналах.
Улицы Киева во время ливня: смотрите видео
Также на кадрах можно увидеть, как машины жителей Киева после мощного ливня стоят как будто в озере.
Последствия ливня в Киеве: смотрите видеоВнимание! Во время непогоды рекомендуется быть осторожными, не находиться под деревьями во время сильного ветра и грозы.
Заметим, что Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области 5 июня. В частности, пишут о том, что ожидается гроза. Там также отметили о І уровне опасности, желтый.
Гроза в Киеве 2 июня: кратко
- Напомним, в воскресенье, 2 июня, Киев накрыла сильная непогода. Так, столицу охватил мощный ливень.
- Местные жители сообщали о молнии и громе, который был слышен в разных районах Киева.
- В то же время в области также продолжался мощный ливень. Местные сообщали, что, кроме шквала ветра, выпал также и сильный град.