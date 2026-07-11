В сети распространяются видео, на которых видны затопленные автомобили и люди, пытающиеся укрыться от непогоды. Об этом активно пишут российские СМИ.

Какова ситуация в Москве?

Сильный дождь охватил различные районы столицы, в частности Жулебино и северную часть Москвы. Из-за ухудшения погодных условий городской департамент транспорта призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях и по возможности пользоваться метро.

Однако в метрополитене ситуация не лучше – на станции метро "Трубная" вода затопила входную группу и лестницы, ведущие к платформе. Тем не менее там, по сообщениям, удалось отвести воду с помощью дренажа.

Вода заливает метро в Москве: смотрите видео

Непогода также нанесла ущерб зданиям. На территории арт-пространства "Винзавод" сильный ветер частично сорвал кровлю одного из сооружений. Пострадало и заведение общественного питания.

Кроме того, жители сообщают о перебоях в движении транспорта, подтоплении отдельных участков города и осложнении дорожной ситуации.

Сильный ливень в Москве вызвал проблемы на дорогах: смотрите видео очевидцев

А на юге Москвы двое мужчин пострадали в результате удара молнии. По информации Telegram-канала 112, инцидент произошел на стадионе "Труд" во время футбольного матча. Мужчины находились возле трибуны под деревом, когда в него ударила молния. После удара оба потеряли сознание.

По прогнозам синоптиков, погодная ситуация может еще больше осложниться из-за взаимодействия двух атмосферных циклонов – балтийского "Бернадетт" и каспийского. Такое сочетание метеорологи называют редким явлением, способным вызвать чрезвычайно интенсивные осадки.

Ожидается, что только за вечер 11 июля в Москве может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Специалисты предупреждают, что ливни, грозы и сильный ветер продлятся до конца выходных. Жителям рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома, ведь непогода может представлять опасность как для пешеходов, так и для водителей.

Сильный дождь в российской столице: смотрите видео

После Москвы непогода обрушилась и на Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Сильный ветер, ливни и грозы привели к падению деревьев, повреждению инфраструктуры и перебоям с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

В Красном Селе одно из деревьев упало прямо на проезжую часть, едва не раздавив автомобиль. Очевидцы также сообщают о поваленных деревьях и больших ветках, перекрывающих дороги. Из-за непогоды на улицах образовались пробки.

Деревья падают на автомобили из-за сильного ветра: смотрите видео

Непогода повлияла и на авиасообщение. Два самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Пулково, были вынуждены изменить маршрут и направились в Москву.

Напомним, в июне, во время еще одной масштабной непогоды в Москве , молния ударила прямо в Останковскую телебашню. Тогда в некоторых районах города за сутки выпало 160 процентов месячной нормы осадков.