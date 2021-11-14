В Ливерпуле возле госпиталя взорвался автомобиль: есть жертва
Источник:Sky News
В Ливерпуле в Великобритании возле госпиталя взорвался автомобиль. Один человек погиб, еще одного пострадавшего доставили в больницу.
В полиции сообщили, что травмы пострадавшего не представляют угрозы для жизни. С ним сейчас работают медики.
Ранее В Афганистане в результате взрыва микроавтобуса погиб журналист
Предварительно, взорвалась машина такси
Пока версия правоохранителей такова: к медицинскому учреждению подъехало такси, после чего внутри машины произошел взрыв. Расследование ведут сотрудники контртеррористической службы. Никаких деталей пока не разглашают.
Пока в полиции взрыв не связывают с терроризмом
Рэтленд-авеню в Ливерпуле оцепили сотрудники полиции. Как пишет Daily Mail, полиция сразу перекрыла дороги, местным жителям посоветовали не выходить из помещений.Обратите внимание! Пока в полиции не связывают смертельный инцидент с терроризмом, однако призвали общественность быть бдительной.
Фото из Ливерпуля после взрыва / Фото из СМИ и соцсетей:
Коротко о последних взрывах с жертвами в мире:
- В пригороде Кабула 13 ноября взорвался микроавтобус. По предварительным данным, 1 человек погиб, это был афганский журналист.
- 7 ноября прогремел мощный взрыв в кафе в Казахстане, помещение было полностью разрушено.
- В начале ноября в столице Афганистана произошли взрывы возле военного госпиталя, жертвами стали около 20 человек.
- В конце октября в Мексике взорвалось место незаконной врезки в газопровод, есть погибшие и раненые.