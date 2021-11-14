В Ливерпуле возле госпиталя взорвался автомобиль: есть жертва

В Ливерпуле в Великобритании возле госпиталя взорвался автомобиль. Один человек погиб, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

В полиции сообщили, что травмы пострадавшего не представляют угрозы для жизни. С ним сейчас работают медики.

Ранее В Афганистане в результате взрыва микроавтобуса погиб журналист

Предварительно, взорвалась машина такси

Пока версия правоохранителей такова: к медицинскому учреждению подъехало такси, после чего внутри машины произошел взрыв. Расследование ведут сотрудники контртеррористической службы. Никаких деталей пока не разглашают.

Пока в полиции взрыв не связывают с терроризмом

Рэтленд-авеню в Ливерпуле оцепили сотрудники полиции. Как пишет Daily Mail, полиция сразу перекрыла дороги, местным жителям посоветовали не выходить из помещений.

Пока в полиции не связывают смертельный инцидент с терроризмом, однако призвали общественность быть бдительной.

Фото из Ливерпуля после взрыва / Фото из СМИ и соцсетей:

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