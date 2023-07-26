Страшное ненастье в Украине: какие регионы пострадали из-за урагана

Большой частью территории Украины прошла страшная непогода. В частности, дожди и ветер разрушали кровли домов, линии электропередач в Хмельницкой, Винницкой и других областях.

В этом году лето в Европе одно из самых жарких за последние годы. Однако, как известно, вслед за жарой может быть сильный дождь. Собственно, читайте в этом материале 24 Канала, где по состоянию на 26 июля осадки наделали немало бед.

Смотрите также В преддверии августа Украину накроют сильные ливни, грозы, шквалы и град

Где свирепствовала непогода?

Хмельницкая область

Как пишут в ГСЧС Хмельницкой области, сильный ливень с ураганом, ветром и градом вечером 25 июля был в Каменец-Подольском районе. Больше всего пострадали города и села Закупненской и Чемеровецкой общин.

Сваленные деревья препятствовали движению автотранспорта по дорогам, повреждены линии электропередач, сорваны крыши из частных домов, садов, школ и гимназий. Специалисты работают, демонтируют аварийные элементы конструкций.

В общей сложности было привлечено 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 37 чрезвычайников.

Последствия урагана в Хмельницкой области / Фото ГСЧС

Тернопольщина

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил 25 июля, что из-за града и сильных порывов ветра в регионе зафиксировано:

разрушение кровель жилых домов;

оборванные линии электропередач,

падение деревьев на проезжей части;

повреждение автомобилей.

Однако большинство последствий непогоды уже удалось ликвидировать. "Проезд по дорогам области обеспечен", – констатировал чиновник и добавил, что власти будут искать источники для возмещения последствий непогоды для населения.

Что происходит на Тернопольщине после ливня / Фотографии Труша

Винницкая область

В ГСЧС уточнили , что из-за ливня без света были жители 35 населенных пунктов. Также в трех селах Чертковского района град и ветер уничтожили кровли 102 зданий.

В результате ливня в Винницкой области 25 июля, как информируют спасатели, произошло массовое падение деревьев на проезжей части. В сутки ГСЧС-ники 12 раз выезжали на распыление стволов.

В то же время по состоянию на 26 июля чрезвычайники оказывают помощь жителям населенных пунктов, пострадавших из-за плохой погоды: "Случаи падения деревьев на жилые дома зафиксированы в селе Барские Чемерисы, поселке Крыжополь и в городе Бар, где поваленное дерево частично разрушило крышу 2-этажного дома".

Ливень повредил дома в Винницкой области / Кадры ГСЧС

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской областной государственной администрации 26 июля заявили, что из-за сильных порывов ветра, в таких населенных пунктах из-за свержения деревьев были повреждены крыши жилых домов: Шевченково, Поплавники, Пукасовцы и Галич.

Кроме того, с помощью бензопил спасатели разрезали около 20 попадавших на дороги деревьев. Также ведутся другие работы по помощи населению. Без кровли осталось 8 жилых домов.

Брифинг представителя ГСЧС по поводу последствий непогоды в Ивано-Франковской области: смотрите видео

Что делать в случае ливня?

В случае непогоды, в частности ливня, или тем более урагана, важно соблюдать определенные меры безопасности, чтобы уберечь свое здоровье и избежать возможных рисков.