Куда впервые отправится Лиз Трасс в должности премьера Британии и когда приступит к обязанностям

Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. Официально к своим обязанностям она приступит уже 6 сентября. Смена главы правительства не повлияет на поддержку государством Украины.

Об этом 24 каналу рассказал британский журналист Андрей Остальский. Лиз Трасс объявили новым премьером Великобритании 5 сентября.

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Когда Трасс приступит к обязанностям

Остальский отметил, что по традиции бывший премьер отправлялся в Букингемский дворец к королеве и просил об отставке. Это называлось "Церемония целования рук". Потом туда приезжал новый премьер, и королева поручала ему или ей создать новое правительство.

Королева сейчас плохо себя чувствует, и она осталась в своем любимом замке в Шотландии в районе Абердина. Поэтому впервые в истории Джонсон сначала полетит в Шотландию, а затем за ним отправится и Трасс со своей командой,

– заметил британский журналист.

Он уточнил, что после этого уже 6 сентября Трасс станет новым премьером Великобритании.

Будет ли Британия поддерживать Украину в дальнейшем

По словам Остальского, Трасс сообщала, что линия поддержки останется неизменной. В частности, и Джонсон сразу после отставки звонил по телефону Зеленскому и сказал, что не стоит беспокоиться, потому что все останется так, как было.

"Трасс во время речи после оглашения результатов несколько раз упомянула Украину. Несколько раз отметила свою преданность Джонсону. Она в правительстве оставалась до конца, была на должности министра иностранных дел", – подчеркнул он.

Британский журналист сказал, что Трасс назвала Джонсона "героем от Киева до Карлайла".

Поддерживают ли британцы Украину

Он также рассказал, что правительство поддерживает Украину, потому что британское общество поддерживает наше государство. Обе британские партии придерживаются этой позиции.

Нет таких, кто выступал бы за то, чтобы ослабить поддержку Украины, сэкономить на этом деньги в сложное экономическое время,

– отметил Остальский.

А еще добавил, что политики понимают, если перестанут поддерживать Украину, сразу потеряют свою поддержку среди британского общества.

Остальский о том, когда Трасс приступит к обязанностям премьера Британии: смотрите видео

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