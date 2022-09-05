Про це 24 каналу розповів британський журналіст Андрій Остальський. Ліз Трасс оголосили новою прем'єркою Великої Британії 5 вересня.

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Коли Трасс приступить до обов'язків

Остальський зазначив, що за традицією колишній прем'єр вирушав у Букінгемський палац до королеви і просив про відставку. Це називалось "Церемонія цілування рук". Потому туди приїжджав новий прем'єр, і королева доручала йому чи їй утворити новий уряд.

Королева зараз погано себе почуває, і вона залишилась у своєму улюбленому замку в Шотландії в районі Абердіна. Тому вперше в історії Джонсон спочатку полетить у Шотландію, а потім за ним вирушить і Трасс зі своєю командою,

– зауважив британський журналіст.

Він уточнив, що після цього вже 6 вересня Трасс стане новою прем'єркою Великої Британії.

Чи підтримуватиме Британія Україну надалі

За словами Остальського, Трасс повідомляла, що лінія підтримки залишиться незмінною. Зокрема, й Джонсон одразу після відставки телефонував Зеленському й сказав, що не варто турбуватись, бо все залишиться так, як було.

"Трасс під час промови після оголошення результатів декілька разів згадала Україну. Кілька разів наголосила на своїй відданості Джонсону. Вона в уряді залишалась до кінця, була на посаді міністерки закордонних справ", – підкреслив він.

Британський журналіст сказав, що Трасс назвала Джонсона "героєм від Києва до Карлайла".

Чи підтримують британці Україну

Він також розповів, що уряд підтримує Україну, тому що британське суспільство підтримує нашу державу. Обидві британські партії дотримуються цієї позиції.

Немає таких, хто виступав би за те, аби ослабити підтримку України, зекономити на цьому гроші в складний економічний час,

– зазначив Остальський.

А ще додав, що політики розуміють, якщо припинять підтримувати Україну, одразу ж втратять власну підтримку серед британського суспільства.

Остальський про те, коли Трасс приступить до обов'язків прем'єрки Британії: дивіться відео

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