Новый премьер Британии Лиз Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Лиз Трасс обещает полную поддержку Киеву в защите от российской агрессии. Также новый глава британского правительства может посетить Украину.

Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым премьер пообщалась на своем посту. В ходе телефонного разговора Лизз Трасс пообещала президенту Украины постоянную поддержку со стороны Великобритании.

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Зеленский также пригласил новую главу британского правительства приехать в Украину.

Лизз Трасс была рада принять приглашение посетить Украину,

– сообщили в офисе премьер-министра.

Первые шаги Трасс в новой должности

Новая премьер-министр Великобритании 6 сентября сформировала новый Кабинет министров. В должности министра обороны Великобритании останется Бен Уоллес, активно помогающий Украине.

6 сентября Трасс впервые провозгласила речь уже в должности премьера Великобритании. Новая глава правительства заявила, что сейчас британцы предстают перед трудностями, вызванными коронавирусом и войной в Украине. Поэтому пора решить эти проблемы.

После разговора с Владимиром Зеленским у новой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс была телефонная беседа с президентом США Джо Байденом. Байден поздравил Трасс с тем, что она возглавила Консервативную партию и стала премьер-министром Великобритании. Также стороны договорились о тесном сотрудничестве по решению глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

Визиты предшественника Трасс в Украину

Борис Джонсон – предшественник Трасс в должности премьер-министра – также активно поддерживал Украину. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Джонсон трижды побывал в Киеве.

Первый визит в Киев бывший лидер Британии совершил в апреле. Джонсон стал первым лидером стран Запада, посетившим украинскую столицу после вторжения россии.

В июне Джонсон во второй раз неожиданно приехал в Киев. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он обсудил экономическую поддержку Украины, оказание тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны.

Третий визит тогдашнего премьера Великобритании в Киев состоялся в День независимости Украины. Тогда он сообщил о новом пакете помощи Украине от Великобритании – более 50 миллионов фунтов стерлингов.

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