На болотах уже шкварчит: что получит россия с премьерством Трасс

Еще эта война открыла для многих настоящую Британию. российская пропаганда хорошо постаралась и за сотни лет слепила для рядовых стереотип британцев как холодных, высокомерных, архаичных, жадных, враждебных людей.

кремлевские мифы больше не работают

На самом деле британцы – большие жизнелюбы, которые любят развлечься, выпить, весело провести время. Они человечны, дружны, с большими сердцами, всегда готовы прийти на помощь.

Советуем Качество – превыше всего: как производители работают во времена полномасштабной войны

Мы всем сердцем полюбили Бориса Джонсона, потому что он кажется еще более бешеным, чем мы сами. Теперь в Великобритании новый премьер – Лиз Трасс. И она выглядит…человеком! Живым человеком из плоти и крови. Веселой, энергичной, ярой.

Лиз Трасс, как и ее предшественник Джонсон, будет поддерживать Украину в борьбе с россией / Фото из фейсбука Сергея Марченко

Чемпионы по русофобии

Говорят, ее русофобия даже сильнее, чем у Бориса. Хотя его в этой дисциплине переплюнуть сложно. Спасибо за поддержку Украины, госпожа Трасс!

Важно расслабляться не придется, эта война надолго

Перед Великобританией сейчас очень много вызовов, поэтому желаю успехов, наша невероятная Лиз! На болотах от вашей победы уже шкварчит, а это хороший знак.

Актуальное – чего ждать Украине за пермьерства Трасс: смотрите видео