Жду сотрудничества с Лиз Трасс, – Зеленский снова поблагодарил Джонсона за дружбу

Президент Владимир Зеленский отреагировал на кадровые изменения в правительстве Великобритании. Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за дружбу и выразил свои ожидания относительно нового премьера Лиз Трасс.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении к украинцам, сообщает 24 канал. Президент выразил надежду, что Борис Джонсон продолжит политическую деятельность, а Лиз Трасс будет сотрудничать с Украиной.

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Что Зеленский сказал о Джонсоне

Владимир Зеленский назвал Бориса Джонсона большим другом Украины. Президент выразил надежду, что после завершения работы в должности премьер-министра Джонсон будет продолжать защищать свободу в Украине и Великобритании.

Глава государства рассказал, что после оглашения результатов выборов он провел телефонный разговор с Джонсоном.

Я говорил с ним сегодня. Как всегда, это был очень хороший разговор. Обычно говорят, что дружбы в политике не бывает, но Борис – это тот случай, когда понимаешь друг друга с полуслова, когда дружба есть, когда она крепка и когда она действительно усиливает оба наших государства,

– подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Борис Джонсон был вместе с Украиной с первых минут полномасштабного вторжения и всячески помогал нашему государству. Правда, Зеленский подчеркнул, что отношения Украины и Великобритании были хорошими и до 24 февраля и вышли на новый уровень.

Ожидания Украины касательно Лиз Трасс

Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Борисом Джонсоном в уже новом статусе. В то же время, Украина надеется на сотрудничество с новым премьером, который также с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину.

И не меньше жду начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс. Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и для провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство, а это обязательно будет,

– подчеркнул президент.

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