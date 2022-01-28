Ляшко назвал области, которые вскоре могут попасть в красную зону

По словам Ляшко, новая волна коронавируса пришла в Украину две недели назад. Министр подчеркнул, что адаптивный карантин эффективно действует. Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области вскоре могут стать красными.

Об этом министр здравоохранения сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По словам Ляшко, именно адаптивный карантин позволил 10 регионам весной и 6 регионам осенью 2021 года пройти через волну без "красных" ограничений.

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Система уже начала реагировать на рост заболеваемости

Сейчас система адаптивного карантина уже начала реагировать на рост заболеваемости в Украине. В данный момент эта модель уже отнесла Ивано-Франковскую и Ровенская области к красному уровню эпидемиологической опасности,

– подчеркнул Ляшко.

Министр подчеркнул, что вспышка неслучайно началась с запада Украины. Ведь здесь – один из самых низких уровней вакцинации полным курсом. Именно поэтому лидеры по иммунизации находятся в желтой зоне, а регионы-аутсайдеры активно движутся в красную.

Какие регионы могут оказаться в красной зоне:

Закарпатье,

Волынь,

Буковина,

Львовская область,

Винницкая область,

Сумская область.

Глава Минздрава призвал делать прививки

Министр призвал украинцев не ждать, пока закончится пандемия, а делать прививки.

По словам Ляшко, Украина вскоре выйдет на пиковый период заболеваемости. Количество новых случаев за сутки может колебаться в пределах 40 – 60 тысяч.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине: