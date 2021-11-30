Законны ли митинги антивакцинаторов и нужно ли их разгонять: Ляшко объяснил свою позицию

Виктор Ляшко заявил, что проведение в Украине протестов по вакцинации – незаконны. Они нарушают и закон Украины, и постановление правительства.

Ответственны за протесты органы местного самоуправления, – Ляшко

Протесты антивакцинаторов запрещены законом о защите населения от инфекционных болезней, а также постановлением о карантине. Об этом министр здравоохранения заявил в интервью.

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Зоны ответственности четко прописаны. Органы местного самоуправления ответственны,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что правоохранители часто составляют админпротоколы и открывают уголовные дела в отношении нарушителей.

Ляшко подчеркнул, что антивакцинаторское движение в Украине и мире финансируют из России. "Это уже неоднократно доказано. Здесь есть специальные органы, которые точно разберутся", – подчеркнул глава Минздрава.

Что известно о протестах антивакцинаторов в Украине

Последний раз противники вакцинации против коронавируса вышли на акцию 24 ноября.

Тогда у некоторых участников заметили баннеры с QR-кодами, которые вели на сайт путинской партии "Единая Россия".

Сами активисты пояснили, что взяли изображение QR-кода из интернета. Они якобы хотели выразить свое несогласие с антиукраинской политикой "Единой России".