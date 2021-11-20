Любая агрессия будет иметь последствия: США предупредили Россию из-за ее маневров возле Украины

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что западные страны озабочены маневрами России возле украинских границ. Тревоги добавляют агрессивные заявления, которые в последние дни раздаются из Кремля.

По словам Кристины Квин, у Украины и США одинаковое видение ситуации. Об этом американская представительница заявила в интервью.

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США продолжат сотрудничество с Украиной

Кристина Квин заявила, что США продолжат сотрудничество с Украиной в вопросах безопасности, поскольку заявления России носят дестабилизирующий характер. В большинстве из них говорится, что Украина "потеряла независимость" и "не способна сама решать, какой путь выбрать".

К защите Украины будет привлечено и НАТО. По словам Квина, США, Европа и Альянс заинтересованы в том, чтобы Украина смогла себя защитить от российской агрессии. Однако американский дипломат предостерегла Россию от провокаций.

Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия.

– заявила Квин.

По поводу последствий для Кремля, временно поверенная в делах США в Украине заявила, что над ними Вашингтон будет работать с европейскими партнерами и продемонстрирует Москве, что их ждет в случае усиления агрессии против Украины.

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