Любая агрессия будет иметь последствия: США предупредили Россию из-за ее маневров возле Украины
Источник:Суспільне
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что западные страны озабочены маневрами России возле украинских границ. Тревоги добавляют агрессивные заявления, которые в последние дни раздаются из Кремля.
По словам Кристины Квин, у Украины и США одинаковое видение ситуации. Об этом американская представительница заявила в интервью.
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США продолжат сотрудничество с Украиной
Кристина Квин заявила, что США продолжат сотрудничество с Украиной в вопросах безопасности, поскольку заявления России носят дестабилизирующий характер. В большинстве из них говорится, что Украина "потеряла независимость" и "не способна сама решать, какой путь выбрать".
К защите Украины будет привлечено и НАТО. По словам Квина, США, Европа и Альянс заинтересованы в том, чтобы Украина смогла себя защитить от российской агрессии. Однако американский дипломат предостерегла Россию от провокаций.
Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия.
– заявила Квин.
По поводу последствий для Кремля, временно поверенная в делах США в Украине заявила, что над ними Вашингтон будет работать с европейскими партнерами и продемонстрирует Москве, что их ждет в случае усиления агрессии против Украины.
Последние заявления об угрозе полномасштабного вторжения России
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс фиксирует большое скопление российских войск у границы с Украиной и оценил это как угрозу развертывания агрессивных действий.
- По информации СМИ, Великобритания готова направить в Украину около 600 спецназовцев на фоне опасений возможного вторжения России.
- Дмитрий Кулеба во время разговора по телефону с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем призвал принять меры для предотвращения угрозы Кремля.
- В Госдепе США заявили, что продолжают координацию со странами ЕС по вопросам безопасности Украины.