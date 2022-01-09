Любил работать: на Закарпатье нашли тело подростка, который утонул во время паводка

Нынешний паводок на Закарпатье унес 1 жизнь. Во время заготовки дров утонул 13-летний парень из села Кобылецкая Поляна Раховского района.

Трагедия случилась еще 5 января, однако тело парня нашли только через 2 дня. Вода забрала тело подростка во время переезда телегой через реку.

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В лесу был с напарником

На заготовку дров 13-летний Богдан отправился вместе со своим 25-летним напарником Михаилом Ватаманом. Однако во время возвращения обратно через реку Шопурка вода расшатала телегу и оба выпали в воду. Михаилу удалось выбраться из воды, и тот побежал в деревню за помощью.

Но у родственников погибшего другая версия случившегося. Напарник 13-летнего парня просто отправил его самого с телегой через реку, а сам пошел безопасным путем. Однако Михаил Ватаман это отрицает.

Мы заготавливали древесину для лесничества, мы там работаем, но нелегально. Я говорю, чтобы оформили меня, а они не могут. Я звонил лесничему, говорил, малый упал в воду, но они мне не поверили. Я переоделся и пошел его искать,

– рассказал Михаил Ватаман.

Тело 13-летнего Богдана нашли двое волонтеров аж в 11 километрах от родного села 7 января. В общем к поискам парня привлекли 34 человека.

Богдан был трудолюбивым парнем

Бабушка погибшего парня рассказала, что 13-летний Богдан был очень трудолюбивым. Поэтому она убеждена, что если бы в тот день его не пустили в лес – он бы сам сбежал туда.

Бодя любит работать, он помогает возиться по дому, давно уже помогает с дровами, всегда пытался найти какую-то работу. Мы понимаем, что ему всего 13, но если бы мы его не пустили, он бы убежал,

– рассказывала бабушка за несколько часов до нахождения тела.

В лесничестве опровергли информацию о нелегальных рабочих

В Великобычевском лесничестве опровергли информацию о том, что Михаил Ватаман и 13-летний Богдан работали нелегально. Директор лесхоза Юрий Сойма сказал, что о таких "работниках" слышит впервые.

Сойма рассказал, что Ватаман просил разрешения для заготовки дров себе на праздники.

Однако еще несколько человек в селе рассказали журналистам, что ребята действительно работали на лесничестве.

Паводок на Закарпатье: главное

В начале января из-за сильных дождей в реках на Закарпатье поднялся уровень воды.

Непогода подтопила дороги, частные дома и спровоцировала оползни.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. По их данным, ситуация в регионе стабилизировалась.

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