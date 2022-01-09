Трагедія трапилася ще 5 січня, однак тіло хлопця знайшли лише через 2 дні. Вода забрала тіло підлітка під час переїзду возом через річку.

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У лісі був з напарником

На заготівлю дров 13-річний Богдан вирушив разом зі своїм 25-річним напарником Михайлом Ватаманом. Однак під час повернення назад через річку Шопурка вода розхитала віз і обоє випали у воду. Михайлові вдалося вибратися з води і той побіг у село по допомогу.

Та у родичів загиблого інша версія того, що сталося. Напарник 13-річного хлопця просто відправив його самого з возом через річку, а сам пішов безпечним шляхом. Однак Михайло Ватаман це заперечує.

Ми заготовляли деревину для лісництва, ми там працюємо, але нелегально. Я кажу, щоб оформили мене, а вони не можуть. Я дзвонив лісничому, казав малий впав у воду, але вони мені не повірили. Я перевдягнувся і пішов його шукати,

– розповів Михайло Ватаман.

Тіло 13-річного Богдана знайшли двоє волонтерів аж за 11 кілометрів від рідного села 7 січня. Загалом до пошуків хлопця залучили 34 людей.

Богдан був працьовитим хлопцем

Бабуся загиблого хлопця розповіла, що 13-річний Богдан був дуже працьовитим. Тому вона переконана, що якби того дня його не пустили до лісу – він би сам втік туди.

Бодя любить працювати, він допомагає поратись по дому, давно уже допомагає з дровами, завжди намагався знайти якусь роботу. Ми розуміємо, що йому лише 13, але якби ми його не пустили, він би втік,

– розповідала бабуся за кілька годин до знайдення тіла.

У лісництві заперечили інформацію про нелегальних робітників

У Великобичівському лісництві заперечили інформацію про те, що Михайло Ватаман і 13-річний Богдан працювали нелегально. Директор лісгоспу Юрій Сойма сказав, що про таких "працівників" чує вперше.

Сойма розповів, що Ватаман просив дозволу для заготівлі дров собі на свята.

Однак ще кілька людей у селі розповіли журналістам, що хлопці й справді працювали на лісництві.

Паводок на Закарпатті: головне

На початку січня через сильні дощі у річках на Закарпатті піднявся рівень води.

Негода підтопила дороги, приватні будинки та спровокувала зсуви ​ґрунту.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. За їхніми даними, ситуація в регіоні стабілізувалася.

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