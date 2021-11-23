Любимый язык Вашингтона, – Кремль об американских санкциях против "Северного потока-2"

23 ноября 2021 , 15:44
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Источник:

24 канал

В Москве уже отреагировали на американские санкции против "Северного потока-2". Там считают их незаконными и неправильными.

В Кремле негативно относятся к ограничениям Вашингтона. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Кстати США введут новые санкции против "Северного потока-2": Блинкен раскрыл подробности

"Любимый язык Вашингтона"

Песков заявил, что санкции являются неправильным шагом на фоне попыток США развивать диалог с Россией. Мол, это продолжение санкционного языка, от которого упорно не хочет отказываться Вашингтон.

Любимый язык Вашингтона,
– сказал пресс-секретарь.

Что известно о новых санкциях США

В Госдепе США объявили о введении санкции против "Северного потока-2".

Ограничения наложили на 2 судна, которые прокладывают кремлевский трубопровод, а также на компанию Transadria Ltd, которая участвует в проекте. Один из судов, Marlin, "идентифицируют как конфискованную собственность".

Последние новости о "Северном потоке-2"

  • Россия утверждает, что 8 ноября достроила "Северный поток-2".
  • Однако перед запуском российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Например, должна быть соблюдена норма, что компания, которая транспортирует газ, не может его добывать и поставлять.
  • "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в консультациях по сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор 15 ноября одобрил участие компании.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить процедуру запуска газопровода "Северный поток-2", если она хочет "работать на мир".
Автор: Ольга Музика