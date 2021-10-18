Люблю людей и уважаю врагов, – Третьякова вступила в перепалку с Батенко

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова вступила в перепалку с сопредседателем группы "За майбутнє" Тарасом Батенко на согласительном совете.

Третьякова говорила о повышении прожиточного минимума. Ей не понравилось, что на рабочие группы по этому вопросу появились только 2 депутата.

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Почему возникло недоразумение

Политик заявила, что "в том числе из фракций, которые так заботятся о людях". Батенко после этой фразы начал возмущаться. Третьякова забросила депутату, что он не заплатил зарплату за июнь и июль работникам своего офиса, которые сейчас съезжают.

Я люблю людей и вас тоже, и уважаю врагов,

– сказала Третьякова.

Спикер парламента Руслан Стефанчук прервал перепалку. Он попросил соблюдать регламент и высказываться только касательно законопроектов.

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