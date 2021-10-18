Люблю людей и уважаю врагов, – Третьякова вступила в перепалку с Батенко
Источник:PavlovskyNews
Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова вступила в перепалку с сопредседателем группы "За майбутнє" Тарасом Батенко на согласительном совете.
Третьякова говорила о повышении прожиточного минимума. Ей не понравилось, что на рабочие группы по этому вопросу появились только 2 депутата.
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Почему возникло недоразумение
Политик заявила, что "в том числе из фракций, которые так заботятся о людях". Батенко после этой фразы начал возмущаться. Третьякова забросила депутату, что он не заплатил зарплату за июнь и июль работникам своего офиса, которые сейчас съезжают.
Я люблю людей и вас тоже, и уважаю врагов,
– сказала Третьякова.
Спикер парламента Руслан Стефанчук прервал перепалку. Он попросил соблюдать регламент и высказываться только касательно законопроектов.
Предыдущие скандалы с Третьяковой
- Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова в чате партии "Слуга народа", отметив, что "на одного врага меньше". Эти слова спровоцировали скандал. В группе "За майбутнє" требовали от "слуг" извинения. Рада отстранила нардепа от 5 пленарных заседаний.
- В июле 2020 года Третьякова предлагала легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно".
- Также нардеп заявляла, что дети, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи" – "очень низкого качества".