Люблю вас и не подведу, – Зеленский вспомнил, что ровно 3 года занимает пост президента
20 мая 2022 , 23:04Читати новину українською
3 года назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Глава государства поблагодарил за поддержку украинцев.
Президент вспомнил годовщину своей инаугурации во время вечернего обращения к украинцам. Об этом сообщает 24 канал.
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Президент поблагодарил за поддержку
Несмотря на столь сложное время, глава государства подчеркнул, что гордится тем, что он президент. Владимир Зеленский подчеркнул, что не подведет украинский народ.
Сегодня – три года, как я стал президентом Украины. Спасибо за доверие. Горжусь тем, что я – президент. Люблю вас! Не подведу!
– подчеркнул Зеленский.
Президентские выборы 2019 года: главное
- Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины в новогоднюю ночь 2019 года. 30 января Зеленский официально был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.
- Во время первого тура выборов Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. За него свой голос отдали более 5,7 миллионов граждан, пришедших на избирательные участки.
- По результатам голосования во второй тур, кроме Владимира Зеленского, прошел и действующий на тот момент пятый президент Петр Порошенко.
- Второй тур выборов прошел 20 апреля 2019 года. Тогда за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. То есть он получил более 13,5 миллионов голосов граждан. Отрыв между Зеленским и Порошенко составил более 48%.
- 30 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
- Верховная Рада избрала датой инаугурации 20 мая. Именно в этот день Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины.
- Во время своей первой речи с трибуны парламента Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Новые парламентские выборы прошли в июле того же года. Там победу одержала президентская партия "Слуга народа". По результатам голосования политсила получила большинство мест в парламенте, из-за чего впервые в истории независимой Украины в Верховной Раде сформировалось монобольшинство.