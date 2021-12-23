Любое вторжение будет ошибкой, – в Британии предостерегли Россию тяжелыми последствиями

Великобритания с осуждением относится к риторике Кремля касательно Украины и НАТО. В МИД страны подчеркивают, что у России есть единственный выход – это диалог.

Агрессивная и провокационная риторика Кремля против Украины и НАТО должна прекратиться. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс.

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НАТО – оборонный союз, а Украина продолжает демонстрировать сдержанную позицию перед лицом российской провокации и агрессии,

– резюмировала дипломат.

Она подчеркнула, что наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму недопустимо.

Вторжение России не останется без ответа

Трасс предупредила Россию, что любое ее вторжение будет являться огромной стратегической ошибкой. Кремль получит решительный ответ, в частности, скоординированные с партнерами санкции. Интересы и экономика России из-за этого получат серьезные последствия.

Министр подчеркнула, что Великобритания выражает неизменную поддержку Украине. В то же время, единственным способом для России решить эту ситуацию она назвала диалог.

Трасс подчеркнула, что приветствует заявления России о готовности провести переговоры в январе. Она отметила, что российскому правительству следует снизить напряженность и серьезно обсудить ситуацию.

Последние новости о ситуации на границе

Как заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Россия делает все, чтобы запугать не только Украину, но и западных партнеров. К примеру, сейчас возле украинских границ находятся около 52 батальонно-тактических групп.

Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина отвести российские вооруженные силы от украинской границы. Генсек НАТО считает хорошей возможностью сделать это в канун новогодних и рождественских праздников.

Официальный Берлин тоже выступил за нормандский формат. В то же время, немецкая сторона заявляла, что готова к другим моделям для диалога с Москвой.

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