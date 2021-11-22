Любое вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, – глава МИД Франции пригрозил Росси
Источник:Bloomberg
Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция обеспокоена взиманием российских войск к украинским границам. Он предупредил, что вторжение будет иметь для Кремля тяжелые последствия.
Об этом французский министр иностранных дел сообщил 21 ноября в интервью радио RTL.
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Любое нарушение границы, любое вторжение (в Украину – 24 канал) приведет к крайне тяжелым последствиям,
– сказал дипломат.
В то же время Жан-Ив Ле Дриан отметил, что важно найти "способ работать вместе", поскольку авторитарные склонности Путина все больше проявляются в последние месяцы.
США предупреждают Европу
Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину – учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы.
Кроме того, американская разведка информирует, что действия страны-агрессора будут зависеть от погоды. Следовательно, эскалация "может произойти через несколько недель, если Запад не вмешается".Обратите внимание! США решительно предупредили Москву, что любые ее военные действия будут иметь последствия. В то же время, американская сторона выражает свою поддержку.
Обострение на границе Украины с Россией: что известно
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что они фиксируют большое скопление российских войск возле границы. Оценивая это как возможность воплотить возможные агрессивные деяния.
- По информации СМИ, Великобритания готова направить в Украину около 600 бойцов сил спецназначения. Об этом заговорили на фоне опасений по поводу подготовки Россией вторжения.
- Дмитрий Кулеба во время разговора по телефону с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем призвал принять меры для предотвращения угрозы Кремля.