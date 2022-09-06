Любой может воевать лучше, чем их профессиональные специалисты, – Подоляк о российских военных

Путин заявил, что принудительно мобилизованные из Донбасса воюют лучше, чем некоторые российские военные. Подоляк это подтверждает и говорит, что в россии очевидно лучше россиян воюют и зеки, и должники, потому что именно их отправляют на фронт.

Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он ответил, что лучше российских военных воюют и зеки, которых мобилизуют из колоний. Это в основном люди, сидящие за тяжкие преступления.

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Подоляк отметил, что не сомневается в том, что любой может воевать лучше, чем профессиональные специалисты россии, причем не только военные, а любые сильные гражданские специалисты.

"Это мы видим… К тому же сегодня в россии началась новая кампания по "рекрутингу" людей, которые ходят на профилактическое лечение в психоневрологические диспансеры", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что также лучше российских военных воюют и должники, которые должны государству определенное количество денег за кредиты и т.д.

То есть, я так понимаю, что они хотят под войну с Украиной "списать" многие социальные категории, в том числе этнические социальные категории, которые, вероятно, уже не могут претендовать на долю большого фонда национального "благоустройства", который должен был финансировать какие-то прихоти этих людей,

– отметил он.

По мнению Подоляка, россия просто "выжигает" своих людей и путин об этом соответствующе заявляет.

россия несет значительные потери в войне против Украины. Все потому, что на фронт отправляют контрактников без опыта. Часть из них часто попадает в плен к украинским бойцам.Однако отметим, что среди оккупантов есть и профессиональные наемники, которые пришли в Украину, чтобы воевать за деньги. Они цинично убивают и пытают украинцев.



К слову, российский диктатор владимир путин похвалил силы квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". В Институте изучения войны считают, что он сделал это для того, чтобы было лучше их вербовать. Таким образом, путин хочет изменить структуру российского освещения войны.

Подоляк рассказал о ситуации на фронте и отчете МАГАТЭ: видео



Потери россии в войне

россия потеряла в Украине десятки тысяч военных. Поэтому она бросает на фронт зеков, должников и неподготовленных призывников, которых заставляют заключать контракты.

Так, несколько недель назад оккупанты начали "раскачивать" новую историю со скрытой мобилизацией, а также заявили о наборе 137 тысяч новых военных до 1 января 2023 года.

Однако россия продолжает нести существенные потери на фронте. Так, за более чем 6 месяцев с начала полномасштабного вторжения наши бойцы уничтожили 50 150 оккупантов.

Впрочем, захватчики теряют и немало военной техники, в частности:

танков – 2 077 единиц (+9 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 484 единицы (+25);

артиллерийских систем – 1179 единиц (+22);

РСЗО – 296 единиц (+2);

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 207 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);

крылатых ракет – 209 единиц (+4);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3305 единиц (+19);

специальной техники – 109 единиц (+2).

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