Про це 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він відповів, що краще за російських військових воюють і зеки, яких мобілізують з колоній. Це в основному люди, які сидять за тяжкі злочини.

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Подоляк зазначив, що не сумнівається в тому, що будь-хто може воювати краще, ніж фахові спеціалісти росії, причому не лише військові, а будь-які потужні цивільні спеціалісти.

"Це ми бачимо… До того ж, сьогодні в росії почалася нова кампанія з "рекрутингу" людей, які ходять на профілактичні лікування до психоневрологічних диспансерів", – заявив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що також краще за російських військових воюють і боржники, які винні державі певну кількість грошей за кредити тощо.

Тобто, я так розумію, що вони хочуть під війну з Україною "списати" багато соціальних категорій, в тому числі етнічних соціальних категорій, які певно вже не можуть претендувати на частку великого фонду національного "благоустрою", який мав фінансувати якісь забаганки цих людей,

– зазначив він.

На думку Подоляка, росія просто "випалює" своїх людей і путін про це відповідно заявляє.

Важливо! Росія несе суттєві втрати у війні проти України. Все через те, що на фронт відправляють контрактників без досвіду. Частина з них часто потрапляє в полон до українських бійців.



Проте зазначимо, що серед окупантів є і професійні найманці, які прийшли в Україну, аби воювати за гроші. Вони цинічно вбивають та катують українців.



До слова, російський диктатор володимир путін похвалив сили квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР". В Інституті вивчення війни вважають, що він зробив це для того, щоб було краще їх вербувати. Таким чином путін хоче змінити структуру російського висвітлення війни.

Подоляк розповів про ситуацію на фронті та звіт МАГАТЕ: відео



Втрати росії у війні

Росія втратила в Україні десятки тисяч військових. Тому росія кидає на фронт зеків, боржників та непідготовлених призовників, яких змушують укладати контракти.

Так, декілька тижнів тому окупанти почали "розгойдувати" нову історію з прихованою мобілізацією, а також заявили про набір 137 тисяч нових військових до 1 січня 2023 року.

Проте росія продовжує нести суттєві втрати на фронті. Так, за понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення наші бійці знищили 50 150 окупантів.

Утім, загарбники втрачають й чимало військової техніки, зокрема:

танків – 2 077 одиниць (+9 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 484 одиниці (+25);

артилерійських систем – 1 179 одиниць (+22);

РСЗВ – 296 одиниць (+2);

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 207 одиниць (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);

крилатих ракет – 209 одиниць (+4);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 одиниць (+19);

спеціальної техніки – 109 одиниць (+2).

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