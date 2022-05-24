Любой преемник Путина изменит ситуацию, это не сможет продолжать никто, – Фейгин

На Западе говорят о том, что Путина скоро могут устранить с президентского поста по разным причинам. Однако способен ли кто-либо продолжать политику кремлевского диктатора?

Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин считает, что преемник главы Кремля, кем бы он ни был, изменит ситуацию. Об этом он сказал 24 канала.

Внимание Путина скоро отстранятся от президентского поста, – эксглава британской разведки МИ6

Я думаю, что кто-нибудь, кто придет на место Путина – изменит эту ситуацию. Он изменит эту стратегию, потому что не сможет ее продолжать. Место Путина – эксклюзивное,

– считает он.

Фейгин добавил, что, например, Николай Патрушев – секретарь Совбеза России – не та фигура, ради которой солдаты будут умирать в окопах. Хотя его фамилия часто звучит как "замена Путину", он не сможет продолжать политику кровавого диктатора. Это невозможно.

"Путин никому не передаст свой скипетр. Он умрет, и в гробу зубами будет держаться за скипетр и булаву, потому что он не хочет иметь преемника. Путин выстроил систему, в которой он является арбитражной фигурой. Ни у кого из его преемников этого функционала уже не будет, их все же подбирал Путин", – добавил правозащитник.

Если это произойдет, то у Украины будет серьезный шанс решить все проблемы.

Путин скоро перестанет быть лидером России: данные британской разведки

Бывший глава британской секретной разведывательной службы Ричард Дирлав предположил, что президент России Владимир Путин к 2023 году перестанет занимать свой пост. По его мнению, его устранят из-за проблем со здоровьем.

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин болен, давно всем известны. Теперь об этом рассказал и олигарх, имеющий близкие связи с Кремлем. Российский олигарх в разговоре якобы сказал, что Путин серьезно болен раком крови. По его словам, Путин сошел с ума от своего вторжения в Украину.

Чтобы опровергнуть подобные слухи, официальный Кремль говорит, что Путин здоров. Но его строгие ограничения в пандемии и длинные столы с другими политическими лидерами могут свидетельствовать о другом.

Министр обороны США заявил, что стратегия Владимира Путина в войне с Украиной неизвестна . В Пентагоне объяснили, что с самого начала глава Кремля давил на разные рычаги влияния в мире.

Изменит ли ситуацию преемник Путина: смотрите видео