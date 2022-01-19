Любой шаг может кардинально нарушить здоровье, – врачи о состоянии Саакашвили

В начале октября 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу же задержали и упекли в тюрьму.

Тогда же он объявил голодовку, а впоследствии его здоровье существенно ухудшилось. Один из медиков Георгий Григолия заявил, что в последний раз бывшего президента осматривали 11 января.

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Саакашвили необходимо лечение по трем направлениям – снять стресс, психотерапия должна быть многосторонней, и надо провести медикаментозное лечение,

– сказал Георгий Григолия.

По словам медика, любой радикальный шаг может кардинально нарушить здоровье Саакашвили".

В свою очередь омбудсмен Нино Ломджария отметила, что рекомендации альтернативной группы врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья политика, выполняются не в полном объеме.

"В частности рекомендации относительно физической и психологической реабилитации экс-президента" – добавила она.

Заключение Саакашвили: что известно

Саакашвили еще в начале сентября 2021 года публично заявил, что намерен приехать в Грузию на день муниципальных выборов 2 октября. Там политик находился в розыске.

Вечером 2 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что Саакашвили задержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Саакашвили не получит помилования.

Он объявил голодовку. В грузинском Минздраве прокомментировали состояние Саакашвили – оценили как удовлетворительное. Заверили, что политик не нуждается в лечении за пределами страны.

Впрочем, психологи утверждают, что у бывшего президента Грузии – синдром посттравматического стрессового расстройства. Они настаивают на том, что политику нужна реабилитация.

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