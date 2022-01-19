Любой шаг может кардинально нарушить здоровье, – врачи о состоянии Саакашвили
Источник:Интерфакс-Украина
В начале октября 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу же задержали и упекли в тюрьму.
Тогда же он объявил голодовку, а впоследствии его здоровье существенно ухудшилось. Один из медиков Георгий Григолия заявил, что в последний раз бывшего президента осматривали 11 января.
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Саакашвили необходимо лечение по трем направлениям – снять стресс, психотерапия должна быть многосторонней, и надо провести медикаментозное лечение,
– сказал Георгий Григолия.
По словам медика, любой радикальный шаг может кардинально нарушить здоровье Саакашвили".
В свою очередь омбудсмен Нино Ломджария отметила, что рекомендации альтернативной группы врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья политика, выполняются не в полном объеме.
"В частности рекомендации относительно физической и психологической реабилитации экс-президента" – добавила она.Обратите внимание! Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину.
Заключение Саакашвили: что известно
- Саакашвили еще в начале сентября 2021 года публично заявил, что намерен приехать в Грузию на день муниципальных выборов 2 октября. Там политик находился в розыске.
- Вечером 2 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что Саакашвили задержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Саакашвили не получит помилования.
- Он объявил голодовку. В грузинском Минздраве прокомментировали состояние Саакашвили – оценили как удовлетворительное. Заверили, что политик не нуждается в лечении за пределами страны.
- Впрочем, психологи утверждают, что у бывшего президента Грузии – синдром посттравматического стрессового расстройства. Они настаивают на том, что политику нужна реабилитация.