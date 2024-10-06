Экс-глава Хмельницкого МСЭК, которого судили за коррупцию, мобилизовался в армию

Бывший председатель Хмельницкой городской медико-социальной экспертной комиссии Любомир Завьялец, который был осужден за коррупцию, решил присоединиться к ВСУ. На службу он пошел по контракту.

Об этом стало известно из постановления Хмельницкого горрайонного суда, размещенного на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Экс-глава Хмельницкого МСЭК мобилизовался после тюрьмы

Бывший председатель Хмельницкой городской медико-социальной экспертной комиссии, врач-травматолог Любомир Завьялец отбывал наказание в Хмельницком следственном изоляторе. Там он выразил желание поступить на военную службу по контракту.

В ответ на просьбу экс-чиновника руководство СИЗО выступило с инициативой обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В суде определили, что бывший председатель МСЭК пригоден к военной службе по контракту. Суд отметил, что ему осталось более трех лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, он имеет хорошее состояние здоровья, успешно прошел профессиональное и психологическое оценивание, а также имеет надлежащий уровень физической подготовки, необходимый для выполнения военных обязанностей.

В конце концов своим решением суд удовлетворил ходатайство руководства следственного изолятора, что привело к досрочному освобождению ранее судимого за коррупцию врача. Сейчас Любомира Завьяльца перевели в Национальную гвардию, которая будет сопровождать его в воинскую часть, где он подписал контракт. Если бы его не мобилизовали, Завьяльцу грозил бы дополнительный год и четыре месяца заключения.

Суд также назначил годовой административный надзор за Завьяльцем, который будет осуществлять командир его воинской части. По условиям этого надзора, бывшему председателю медико-социальной экспертной комиссии запрещено покидать воинскую часть или выезжать с места дислокации без предварительного разрешения командира. Постановление вступило в силу 30 сентября 2024 года.

К слову, такая практика стала возможной после подписания Владимиром Зеленским закона, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.